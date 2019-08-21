Верстка сайта (адаптив)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок314 просмотров

Требуется сверстать сайт, 5 страниц с адаптивом

Исходник: Figma

Обязательно:

  • SASS и bootstrap-sass (только не весь целиком, а сетка/задействованные компоненты)
  • Webpack / Gulp
  • SVG
Остальное по желанию
BootstrapFigmaSASSGulp
6 лет назад
bernex
Роман 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Cataykus
26 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$70
4 дня
Escrow
Спасибо все отлично. Качественная работа, сроки соблюдены, постоянно на связи. Отдал еще один проект.
Всё нормально, оплата во время, с связью и грамотным толкованием задачи тоже проблем нет.

Заявки фрилансеров

Cataykus
26 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад