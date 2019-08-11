Сайт на CMS Drupal. На сайте уже имеется мобильная версия. Необходимо сверстать новую (дизайн) по готовому psd макету. Также внести правки в пк версию сайта. Макет и ссылку на сайт пришлю в сообщения.
Moodle верстка
Здравствуйте верстка по дизайну, Создание темы
Заявки фрилансеров
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