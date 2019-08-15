Сверстать макет адаптивно. Лендинг

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок275 просмотров

Макеты в приложении

Промежуточную ширину нужно сделать следуя здравому смыслу

Срок очень срочный

Bootstrap не используем

Bootstrap
6 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

divster777
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$50
2 дня
Escrow
Качественная, адаптивная верстка Все пожелания учтены, продолжаем сотрудничество
Все отлично. Спасибо!

Заявки фрилансеров

divster777
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад

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