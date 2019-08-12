Сверстать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт49 заявок441 просмотр

Необходимо сверстать сайт.  Около 23 уникальных стр. 1 стр. для примера во вложении, все остальные в таком ключе выполнены. Интересует стоимость и сроки.

6 лет назад
infotaranstudio
Дмитрий 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров