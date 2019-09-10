Сверстать простые responsive экраны для мобильного интерфейса

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок403 просмотра

Есть приложение на Ionic

Нужно сверстать несколько простых экранов для мобильного интерфейса

HTML + CSS

CSSHTML
6 лет назад
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

xenia4715
Ксения 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$30
10 дней
Работа сделана
Все отлично

Заявки фрилансеров

xenia4715
Ксения 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад