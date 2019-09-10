Требуется сверстать на существующем сайте шаблон карточки товара
Сверстать простые responsive экраны для мобильного интерфейса
Есть приложение на Ionic
Нужно сверстать несколько простых экранов для мобильного интерфейса
HTML + CSS
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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