Сверстать простые responsive экраны для мобильного интерфейса

Есть макеты на figma. 4 страницы главные, без анимации, достаточно простые. Адаптивно, кроссбраузерно, скорость загрузки. 6 чистых страниц, которые можно будет редактировать через текстовый редактор. Мобильное меню – возможность закрыть его свайпом ...