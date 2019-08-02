Адрес сайта в приложенном файле,скриншот тоже ! Сломалась кодировка само по себе,все стало в вопрсоиках ??. Необходимо срочно починить !
Worpdress
1) исправить 29 ошибок в UI.https://drive.google.com/file/d/1Gaqu3FxhvmgWTfQbt7Mcn90tv5__C7xE/view
2) Помимо этого обеспечить полный цикл работы магазина. То есть полный цикл работы с клиентом: от поиска товара до получения. необходимые модули там установлены, надо настоить чтобы вместе работало, возможно потребуется интеграция с платежками и тп для выполнения этой задачи.
3) и работало на приемлемой скорости. хотя бы как здесь
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