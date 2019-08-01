Сайт на CMS Wordpress

Добрый день. Надо сделать сайт с нуля на CMS Wordpress. Сайт состоит из 7 страниц все страницы идентичны (разное наполнение). Ниже тз и несколько картинок как выглядит сайт.

Для создания сайта потребуется следующее:

Надо организовать плавное выпадающее меню,

уметь работать с мультиполями ACF (для некоторых картинок и текста),

организовать Parallax для некоторых полей.

Сделать анимированный widget при наведении, слайдер, карусели,

плавное появление картинок.

Мобильная верстка.