Сайт на CMS Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт14 заявок202 просмотра

Добрый день. Надо сделать сайт с нуля на CMS Wordpress. Сайт состоит из 7 страниц все страницы идентичны (разное наполнение). Ниже тз и несколько картинок как выглядит сайт.

Для создания сайта потребуется следующее: 

Надо организовать плавное выпадающее меню,

уметь работать с мультиполями ACF (для некоторых картинок и текста),

организовать Parallax для некоторых полей.

Сделать анимированный  widget при наведении, слайдер, карусели,

плавное появление картинок. 

Мобильная верстка.

WordPress
6 лет назад
AndreiR
40 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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