Необходимо готовую верстку, натянутую уже на WordPress откорректировать, исправить недочеты.
Сайт на CMS Wordpress
Добрый день. Надо сделать сайт с нуля на CMS Wordpress. Сайт состоит из 7 страниц все страницы идентичны (разное наполнение). Ниже тз и несколько картинок как выглядит сайт.
Для создания сайта потребуется следующее:
Надо организовать плавное выпадающее меню,
уметь работать с мультиполями ACF (для некоторых картинок и текста),
организовать Parallax для некоторых полей.
Сделать анимированный widget при наведении, слайдер, карусели,
плавное появление картинок.
Мобильная верстка.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
Есть одна страничный пейдж нужно посадить на WP и сделать пару правокСистемы управления (CMS)17 заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
Всем привет) Нужно со старого сайта на новый перенести информацию о: 1. товарах (описание, фото, цена) 2. все отзывы перенести 3. текстовые страницы (для пунктов меню) важное отмечу, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
1. обновить лицензию 2. сделать понятным заказ, чтобы не убегало невесть куда на мобильной версии красное меню чтобы было по умолчанию свернутым https://yadi.sk/i/-6TO24klwNlnKQ 3. добавить раздел "Банкеты" 4. поставить виджет ...Закрыт6 лет назад
Нужно развернуть архив готового сайта на хостинге. Сайт сделан на цмс Django Suit. Нужен человек который знаком с этой системой. Сам сайт сейчас есть на другом хостинге доступен по ссылке ниже. https://bit.ly/2MrYZ3LЗакрыт6 лет назад
Необходимо доработать данный сайт на CMS Битрикс: http://dev.dia-f.ru 2. Сделать главное меню динамическим 3. Исправить мелкие проблемы по верстке, такого плана: http://prntscr.com/omv23j 4. При выходе происходит переадресация на страницу 404, ...Закрыт6 лет назад
Нужно внедрить виджет календаря и заказа даты и время свободный на приём CMS Wordpress сам сайт тут http://bit.ly/2OxAkxp мы пытались такой виджет поставить https://www.bookform.ru но он неподходит на сайт от вас жду предложений по варианту ...Закрыт6 лет назад
Всем доброго дня. Нужно закончить правки дизайна на магазине модХ Правки прикреплены в файле. Прошу писать контакты для связи и цену Оплата строго по проверкиЗакрыт6 лет назад
Ищем специалиста, который сможет скорректировать сайт на Wordpress. Задачи: На странице https://roirate.ru/search-page/?review-category=callback поправить верстку карточек. (При перезагрузке страницы ошибка пропадает).Удалить в статьях блога циклические ссылки в главных изображениях статей. Пример.Переверстать шаблон страницы сервисов в соответствии с протототипом.В ...Закрыт6 лет назад
Для сайта http://ats-gbk.ru требуются доработки по списку (в аттаче)Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт6 лет назад