Внести правки на сайт и доработать вёрстку

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Закрыт4 заявки135 просмотров

Ищем специалиста, который сможет скорректировать сайт на Wordpress.

Задачи:

  • На странице https://roirate.ru/search-page/?review-category=callback поправить верстку карточек.  (При перезагрузке страницы ошибка пропадает).
  • Удалить в статьях блога циклические ссылки в главных изображениях статей. Пример.
  • Переверстать шаблон страницы сервисов в соответствии с протототипом.
  • В мобильной версии убрать большой отступ на первых экранах контентных страниц и убрать в слайдерах только на мобильной версии стрелки скроллинга.
  • Заменить 2018 на 2019 в футере и в заголовке главной страницы.
  • Исправить отображение тизеров на главной странице. Сделать вывод столбцом, а не в строку. Отцентровать.
  • На главной странице блога и страницах новостей в блоке последние комментарии:
  • убрать отображение фотографий;
  • сдвинуть заголовок и анонс комментарий к левому краю блока;
  • увеличить количество символов анонса комментария на максимальную величину без увеличения размеров карточек блока.
  • Добавить границу для выпадающих результатов у формы поиска на главной и на внутренних страницах. Фон остается белым. Граница в виде затемнения. Ширина 2px.
  • Изменить логотипы сервисов под один формат:
  • белый фон;
  • единая размерность изображения со сторонами 16:9;
  • единая площадь самого логотипа на изображении.
﻿Логотипы размещены на странице https://roirate.ru/search-page/?review-category= и на карточках сервисов. 

  • В форме комментария на внутренних страницах заменить текст “Send comment” на кнопке отправки на “Отправить комментарий”. Описание поля “что вы думаете о сервисе” заменить на “Введите ваш комментарий”.
  • На главной странице блога и страницах новостей в блоке другие статьи - настроить вывод похожих статей по рандому, не включая в выборку активную страницу новости. Перенести под последние комментарии и закрепить при прокрутке).
  • На страницах сервисов закрепить на экране при скроллинге блок похожие сервисы . Оценки сервисов сделать под логотипом, чтоб не налезал.
  • При неверном запросе в строке поиска, выводится страница с неверным расположением футера - поправить отображение по нижнему краю экрана, а также нужно заменить надпись на “По данному критерию ничего не найдено”.
От соискателей требуется указать время выполнения работ и стоимость.
WordPress
6 лет назад
dakite
Ефим 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров