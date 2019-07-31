Для сайта http://ats-gbk.ru требуются доработки по списку (в аттаче)
Внести правки на сайт и доработать вёрстку
Ищем специалиста, который сможет скорректировать сайт на Wordpress.
Задачи:
- На странице https://roirate.ru/search-page/?review-category=callback поправить верстку карточек. (При перезагрузке страницы ошибка пропадает).
- Удалить в статьях блога циклические ссылки в главных изображениях статей. Пример.
- Переверстать шаблон страницы сервисов в соответствии с протототипом.
- В мобильной версии убрать большой отступ на первых экранах контентных страниц и убрать в слайдерах только на мобильной версии стрелки скроллинга.
- Заменить 2018 на 2019 в футере и в заголовке главной страницы.
- Исправить отображение тизеров на главной странице. Сделать вывод столбцом, а не в строку. Отцентровать.
- На главной странице блога и страницах новостей в блоке последние комментарии:
- убрать отображение фотографий;
- сдвинуть заголовок и анонс комментарий к левому краю блока;
- увеличить количество символов анонса комментария на максимальную величину без увеличения размеров карточек блока.
- Добавить границу для выпадающих результатов у формы поиска на главной и на внутренних страницах. Фон остается белым. Граница в виде затемнения. Ширина 2px.
- Изменить логотипы сервисов под один формат:
- белый фон;
- единая размерность изображения со сторонами 16:9;
- единая площадь самого логотипа на изображении.
- В форме комментария на внутренних страницах заменить текст “Send comment” на кнопке отправки на “Отправить комментарий”. Описание поля “что вы думаете о сервисе” заменить на “Введите ваш комментарий”.
- На главной странице блога и страницах новостей в блоке другие статьи - настроить вывод похожих статей по рандому, не включая в выборку активную страницу новости. Перенести под последние комментарии и закрепить при прокрутке).
- На страницах сервисов закрепить на экране при скроллинге блок похожие сервисы . Оценки сервисов сделать под логотипом, чтоб не налезал.
- При неверном запросе в строке поиска, выводится страница с неверным расположением футера - поправить отображение по нижнему краю экрана, а также нужно заменить надпись на “По данному критерию ничего не найдено”.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Требуется натяжка шаблона WP. Сайт визитка на одну страницу. В личку могу прислать макет. При натяжке нужно, чтобы: 1. Меню работало через меню WP,чтобы можно было добавить/удалить пункты 2. Установить и настроить all in ...Завершен6 лет назад
- $50
Необходимо подредактировать модуль (https://www.purpletreesoftware.com/multi-vendor-marketplace-opencart.html), имеются все лицензии, справочник по настройке и поддержка от разработчиков. Нужно настроить часть регистрации продавца, методы доставки и т.д, добавить способы оплаты (есть готовые решения, просто нужно вставить), и несколько мелких ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $15
Добрый день. Необходим специалист по не большой работе над калькулятором сайта. Калькулятор реализован, необходимо настроить отправку выбранных клиентом данных на почту. Работы на пару часов, максимум. Ссылку ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. На сайте надо сделать добавление файлов в архив (drupal batch) для админа и чтоб было видно сколько файлов добавилось и сколько осталось в живом времени.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо провести анализ и ускорить загрузку страниц сайта ros-nasledstvo.ru по gmetrix.com до зеленых значений "A". Сейчас в среднем картина по страницам такая http://joxi.ru/gV2VenIdB5k7mv . На сайте используется плагин кэширования WP-Rocket. Полагаю, что нужно оптимизировать еще сам ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт6 лет назад
ТЗ во вложении. Доступы к ФТП и админ.панеле будут уже на этапе начала работ. Сейчас нужна предварительная оценка с диапазоном времени.Завершен6 лет назад
На сайте несколько форм и опросник, нужно чтобы заявки уходили в срм, сайт на WP, формы через CF7Завершен6 лет назад
Здравствуйте Есть сайт с установленным уже фильтром http://menstrualcup.by/shop/ Нужно сделать принцип его работы как на https://cup4you.ru/catalog Т е что бы при клике на один из фильтров товар показывался справа, где ...Завершен6 лет назад
Ищу специалиста по вордпрес для дописание плагинов и функционала. Наш девелопер покинул нас и ушёл в игнор так и не доработав проект. Сам проект это кастомный сайт состоящих из разных модулей. Нужно умение быстро разбираться ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад