К дизайну сайта строгих требований к расположению, размеру, виду блоков и фильтров нет. Вы можете выбрать любой наиболее подходящий шаблон и кастомизировать его под задачу. Задание: подобрать адаптивный шаблон на bootstrap для ...
Wordpress Разработчик на доработку проекта
Ищу специалиста по вордпрес для дописание плагинов и функционала. Наш девелопер покинул нас и ушёл в игнор так и не доработав проект. Сам проект это кастомный сайт состоящих из разных модулей. Нужно умение быстро разбираться в коде. Всем заинтересованным буду рад предоставить больше информации.
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