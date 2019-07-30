Wordpress Разработчик на доработку проекта

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки170 просмотров

Ищу специалиста по вордпрес для дописание плагинов и функционала. Наш девелопер покинул нас и ушёл в игнор так и не доработав проект. Сам проект это кастомный сайт состоящих из разных модулей. Нужно умение быстро разбираться в коде. Всем заинтересованным буду рад предоставить больше информации. 

WordPress
6 лет назад
alexvilch
30 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров