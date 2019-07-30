Wordpress Разработчик на доработку проекта

Ищу специалиста по вордпрес для дописание плагинов и функционала. Наш девелопер покинул нас и ушёл в игнор так и не доработав проект. Сам проект это кастомный сайт состоящих из разных модулей. Нужно умение быстро разбираться в коде. Всем заинтересованным буду рад предоставить больше информации.