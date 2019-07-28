Сделать и настроить сайт на готовом шаблоне WordPress

Нужно взять готовый шаблон, на нём сделать и настроить сайт, движок WordPress.

На сайте нужно установить и настроить подписку и платёжную систему так чтобы клиенты могли покупать тариф на месяц или на год и получить полный доступ к остальному контенту. А также есть уже готовый сайт и нужно будет от туда весь контент и структуру перенести и настроить на новом уже готовом шаблоне

Кто готов взяться за такое задание, пишите предложения.

Обсудим подробнее и договоримся за оплату

Тот кто ознакомился с проектом пишите в начале предложения "Dreams"