Сделать и настроить сайт на готовом шаблоне WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок135 просмотров

Нужно взять готовый шаблон, на нём сделать и настроить сайт, движок  WordPress.

На сайте нужно установить и настроить подписку и платёжную систему так чтобы клиенты могли покупать тариф на месяц или на год и получить полный доступ к остальному контенту. А также есть уже готовый сайт и нужно будет от туда весь контент и структуру перенести и настроить на новом уже готовом шаблоне 

Кто готов взяться за такое задание, пишите предложения.  

Обсудим подробнее и договоримся за оплату  

Тот кто ознакомился с проектом пишите в начале предложения "Dreams" 

WordPress
6 лет назад
JG_Design_Studio
Ян Гориченко 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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