1. При работе с модулем Import / Export XLS Products Tool(V.5.6.3.0) Вылезает такая ошибка: сейчас вылетает вот это: Warning: "continue" targeting switch is equivalent to"break". Did you mean to use "continue 2"? ...
Поменять движок сайта на WordPress
Необходимо поменять движок данного сайта https://mplive.ru/ на WordPress или Битрикс
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