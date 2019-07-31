Настроить калькулятор для сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок117 просмотров

Добрый день.

Необходим специалист по не большой работе над калькулятором сайта.

Калькулятор реализован, необходимо настроить отправку выбранных клиентом данных на почту.

Работы на пару часов, максимум.

Ссылку на сайт и доступы предоставим.

Бек-енд сайта реализован на cms ModX.

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MODX
6 лет назад
Pro-spekt
33 года
7 лет в сервисе
Был
8 часов назад

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