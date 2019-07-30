[Wordpress] Ускорить загрузку страниц сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок169 просмотров

Необходимо провести анализ и ускорить загрузку страниц сайта ros-nasledstvo.ru по gmetrix.com до зеленых значений "A". Сейчас в среднем картина по страницам такая http://joxi.ru/gV2VenIdB5k7mv . На сайте используется плагин кэширования WP-Rocket. Полагаю, что нужно оптимизировать еще сам код. Жду откликов специалистов с портфолио. Если прочитали задачу, пишите к комментарии "Прочитано".

WordPress
6 лет назад
Ezhkos
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад

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