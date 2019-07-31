Доработка сайта на CMS Drupal

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Закрыт4 заявки180 просмотров

Добрый день. На сайте надо сделать добавление  файлов в архив  (drupal batch) для админа и чтоб было видно сколько файлов добавилось и сколько осталось в живом времени.  

Drupal
6 лет назад
AndreiR
40 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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