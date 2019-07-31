К дизайну сайта строгих требований к расположению, размеру, виду блоков и фильтров нет. Вы можете выбрать любой наиболее подходящий шаблон и кастомизировать его под задачу. Задание: подобрать адаптивный шаблон на bootstrap для ...
Доработка сайта на CMS Drupal
Добрый день. На сайте надо сделать добавление файлов в архив (drupal batch) для админа и чтоб было видно сколько файлов добавилось и сколько осталось в живом времени.
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