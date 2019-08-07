Натяжка шаблона на WP 5.2.2

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок222 просмотра

Требуется натяжка шаблона WP. Сайт визитка на одну страницу. В личку могу прислать макет.

При натяжке нужно, чтобы:

1.    Меню работало через меню WP,чтобы можно было добавить/удалить пункты

2.    Установить и настроить all in one seo pack, сделать чтобы через него выводились

мета-данные

3.    Настроить форму обратной связи через contact form 7

WordPress
6 лет назад
go-travkin
Григорий 
33 года
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alexyablokov
Александр 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Работа выполнена качественно и в срок, рекомендую!
Григорий понятно объяснил задачу и оплатил в срок, рекомендую!

Заявки фрилансеров

alexyablokov
Александр 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад