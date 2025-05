Натяжка шаблона на WP 5.2.2

Требуется натяжка шаблона WP. Сайт визитка на одну страницу. В личку могу прислать макет.

При натяжке нужно, чтобы:

1. Меню работало через меню WP,чтобы можно было добавить/удалить пункты

2. Установить и настроить all in one seo pack, сделать чтобы через него выводились

мета-данные

3. Настроить форму обратной связи через contact form 7