К дизайну сайта строгих требований к расположению, размеру, виду блоков и фильтров нет. Вы можете выбрать любой наиболее подходящий шаблон и кастомизировать его под задачу. Задание: подобрать адаптивный шаблон на bootstrap для ...
Настроить модуль OpenCart
Необходимо подредактировать модуль (https://www.purpletreesoftware.com/multi-vendor-marketplace-opencart.html), имеются все лицензии, справочник по настройке и поддержка от разработчиков. Нужно настроить часть регистрации продавца, методы доставки и т.д, добавить способы оплаты (есть готовые решения, просто нужно вставить), и несколько мелких корректировок в интерфейсе.Работы не очень много, они все мелкие. Во время исполнения работы, возможно, будут корректировки и дополнения. Срок 2 -3 дня. Подробно обсудим в чате. Указывайте свои контакты (желательно телеграм). Жду ваших предложений, спасибо!
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