Настроить модуль OpenCart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки120 просмотров

Необходимо подредактировать модуль (https://www.purpletreesoftware.com/multi-vendor-marketplace-opencart.html), имеются все лицензии, справочник по настройке и поддержка от разработчиков.  Нужно настроить часть регистрации продавца, методы доставки и т.д, добавить способы оплаты (есть готовые решения, просто нужно вставить), и несколько мелких корректировок в интерфейсе.Работы не очень много, они все мелкие. Во время исполнения работы, возможно, будут корректировки и дополнения. Срок 2 -3 дня. Подробно обсудим в чате. Указывайте свои контакты (желательно телеграм). Жду ваших предложений, спасибо! 

Opencart
6 лет назад
guest_1564352269596
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров