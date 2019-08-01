Настроить шаблон Wordpress.

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Закрыт10 заявок11376 просмотров

Есть шаблон WordPress (https://themeforest.net/item/satin-an-elegant-multiconcept-shop-theme/20520932), есть все необходимые плагины для него. Нужно настроить админку на хостинге и организовать лендинг по тз. Все необходимые материалы (контент, изображения...) предоставлю.

WordPress
6 лет назад
dmitry-zhur
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров