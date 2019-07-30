Приложение ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт6 заявок198 просмотров

Сделать приложение для ВК

У меня есть подробное ТЗ

Бюджет от 30.000 рублей

6 лет назад
konshin_81
Александр 
43 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров