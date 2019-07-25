Разработка/изменение ПО для устройства СКУД

Для устройства, которое ведет учет посещений, нужно реализовать отправку смс-сообщений. Нужно определить, сколько будет стоить разработать такое ПО. Описать возможные варианты, как проще при помощи сервисов, программ или аппаратно реализовать такую функцию, например, отправлять сообщения через usb-модем или какой-то сервис смс-рассылок.Устройство: http://anviz.ru/katalog/ta-terminals/product/view/81/4847.html ПО от производителя для этого устройства: http://support.intime365.ru/support/download/anviz/category/anviz-aim-crosschex.html