Как онлайн такси, только для грузовиков, т.е. есть Клиентский сайт + моб приложение (дублирующее) Водительский моб приложение + сайт (дублирующее) Подробнее можно посмотреть по ссылке http://bit.ly/2Z8TJFx
Разработка/изменение ПО для устройства СКУД
Для устройства, которое ведет учет посещений, нужно реализовать отправку смс-сообщений. Нужно определить, сколько будет стоить разработать такое ПО. Описать возможные варианты, как проще при помощи сервисов, программ или аппаратно реализовать такую функцию, например, отправлять сообщения через usb-модем или какой-то сервис смс-рассылок.Устройство: http://anviz.ru/katalog/ta-terminals/product/view/81/4847.html ПО от производителя для этого устройства: http://support.intime365.ru/support/download/anviz/category/anviz-aim-crosschex.html
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