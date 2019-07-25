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Заливка bootloader в flash МК через Keil Uvision 5 (MDK-Arm 5.28)
День добрый!
Имеем:
программатор ulink2 последней версии
ПО Keil MDK-Arm 5.28a на Windows 10
плата с МК EFM32LG995F256
bin файл загрузчика (bootloader)
bin файл прошивки
Задача - залить файл загрузчика и затем файл прошивки в flash МК
Работа через team viewer или иной софт дистанционного доступа.
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