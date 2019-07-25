Заливка bootloader в flash МК через Keil Uvision 5 (MDK-Arm 5.28)

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Закрыт1 заявка187 просмотров

День добрый!

Имеем:

программатор ulink2 последней версии

ПО Keil MDK-Arm 5.28a на Windows 10

плата с МК EFM32LG995F256

bin файл загрузчика (bootloader)

bin файл прошивки

Задача - залить файл загрузчика и затем файл прошивки в flash МК

Работа через team viewer или иной софт дистанционного доступа.

6 лет назад
guest_15641328454965
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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