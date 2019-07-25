Разработчик Java Script/Node.js

Мы ищем опытного full-stack разработчика на один из наших международных проектов.

Обязанности:

- участие в разработке микросервисов с нуля;

- участие в разработке API и логике работы ядра;

- участие в разработке пользовательского интерфейса (при необходимости).

Требования:

- опыт проектирования, разработки и поддержки ПО от 3-х лет;

- опыт работы с Java Sсript, Express.js/Node.js, Docker, VSCode, NuxtJS и PostgreSQL;

- опыт работы с технологиями Apache и NGINX;

- опыт работы в команде и в то же время исполнение роли ментора для junior разработчиков;

- опыт написания технической документации;

- знание Agile методологии.