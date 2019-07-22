Необходимо разработать сервис 3D моделирования как в примере https://www.mebelok.com/online-kalkuly...tor-kuhni/

Я вижу это так. Мы рисуем это в программе, зd конструктор, бикад или прочее (выбираем одну). Дальше у нас уже есть 3D модель , эту модель грузим как "кубик" на сайт. Под каждый модуль создана номенклатура в 1С. Эта номенклатура уже имеет готовые карты кроя и присадки. Сайт нужен только для отображения этих 3d моделей

При выборе цвета ДСП и Фасадов мы натягиваем данную текстуру

Потом выбирает тип фурнитуры: эконом , стандарт, премиум. И автоматически формируется заказ.

Пишем сроки

Реальную цену.