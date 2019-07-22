Разработать сервис 3D моделирования

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Закрыт1 заявка221 просмотр

 Необходимо разработать сервис 3D моделирования как в примере https://www.mebelok.com/online-kalkuly...tor-kuhni/ 

Я  вижу это так. Мы рисуем это в программе, зd конструктор, бикад или  прочее (выбираем одну). Дальше у нас уже есть 3D модель , эту модель  грузим как "кубик" на сайт. Под каждый модуль создана номенклатура в 1С.  Эта номенклатура уже имеет готовые карты кроя и присадки. Сайт нужен  только для отображения этих 3d моделей

При выборе цвета ДСП и Фасадов мы натягиваем данную текстуру

Потом выбирает тип фурнитуры: эконом , стандарт, премиум. И автоматически формируется заказ.

Пишем сроки

Реальную цену.

6 лет назад
Roman_Vasilev
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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