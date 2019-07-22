Необходим опыт в реверс-инжиниринге программного обеспечения, работы с ядром Windows, криптографической защиты исполняемых модулей. Оплата от 400$ за задачу.
Разработать сервис 3D моделирования
Необходимо разработать сервис 3D моделирования как в примере https://www.mebelok.com/online-kalkuly...tor-kuhni/
Я вижу это так. Мы рисуем это в программе, зd конструктор, бикад или прочее (выбираем одну). Дальше у нас уже есть 3D модель , эту модель грузим как "кубик" на сайт. Под каждый модуль создана номенклатура в 1С. Эта номенклатура уже имеет готовые карты кроя и присадки. Сайт нужен только для отображения этих 3d моделей
При выборе цвета ДСП и Фасадов мы натягиваем данную текстуру
Потом выбирает тип фурнитуры: эконом , стандарт, премиум. И автоматически формируется заказ.
Пишем сроки
Реальную цену.
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