Доработка форума по нескольким позициям

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка195 просмотров

Здравствуйте, интересует ряд доработок по данному сайту: https://stavki.blog/

     Есть небольшой список по доработкам, но он не полный пока. Хотел бы узнать как у вас со временем

6 лет назад
StavkiClub
Антон 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров