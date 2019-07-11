Требуется: разработать личный кабинет финтех проекта. Форма входа, прикрутить платежные системы, интегнация и автоматизация. Проект: финтех блокчейн проект из US Место: Киев (желательно быть в одном городе, что бы проводить совещания вживую) ...
Создание тестов для языков Php, Python, Swift, C, C++, C#, Go, Ruby
Ищем нескольких исполнителей.Необходимо создать по 1 тесту для каждого языка .Тест из 30 задач 3х уровней сложности. По 10 задач уровней Junior,Midle и Senior с 4 вариантами ответов в excel табличке с пометкой, какой правильный.
Пример в таблице.
Бюджет указан за 1 тест.С выбранным кандидатом возможно обсуждение.
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