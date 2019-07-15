Интеграция Битрикс24 и Office Tools на Delphi

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки377 просмотров

Требуется реализовать двухстороннюю Синхронизацию Битрикс24 и Системы на Delphi: Карточка Клиента, Товары, Первичка (Счёт, Отгрузка, Акт). 

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Delphi
6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров