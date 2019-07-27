Скорость загрузки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен5 заявок202 просмотра

Прошу откликнутьсяисполнителей готовых помочь решить проблему с скоростью загрузки всех страниц

интернет-магазина.Сам сайт - https://fishing-farm.ruЕсли есть возможность,то прошу в сообщении указать конкретную стоимость за услугу!Схема следующая. Фиксируемскорость на сегодня. Оцениваем на какую можно выйти. Выполняем правки.

Фиксируем скорость. Получаем оплату. Или предлагайте Ваши условия – обсудим…

6 лет назад
fishing-farm
Дмитрий 
42 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Belyanskiy
Кирилл 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 отзывов(-2)
6 лет назад
$24
2 дня
Escrow
Профессиональный и детальный подход к выполнению задания. Максимальная реализация и разумная инициатива. Всегда на связи. Однозначно рекомендую!
Отличный заказчик, оплата вовремя, все отлично объяснил, без проблем прошла сделка! Советую!

Заявки фрилансеров

Belyanskiy
Кирилл 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 отзывов(-2)
6 лет назад