Необходимо написать скрипт, который с понедельника по пятницу до 11:00 и после 12:00 и с субботы по воскресенье до 10:00 и после 12:00 добавлял бы класс (.hide) к блоку (.product_cat-zavtraki form.cart)
Скорость загрузки сайта
Прошу откликнутьсяисполнителей готовых помочь решить проблему с скоростью загрузки всех страниц
интернет-магазина.Сам сайт - https://fishing-farm.ruЕсли есть возможность,то прошу в сообщении указать конкретную стоимость за услугу!Схема следующая. Фиксируемскорость на сегодня. Оцениваем на какую можно выйти. Выполняем правки.
Фиксируем скорость. Получаем оплату. Или предлагайте Ваши условия – обсудим…
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Системное программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать сервис 3D моделирования как в примере https://www.mebelok.com/online-kalkuly...tor-kuhni/ Я вижу это так. Мы рисуем это в программе, зd конструктор, бикад или прочее (выбираем одну). Дальше у нас уже есть 3D ...Закрыт6 лет назад
- $400
Необходим опыт в реверс-инжиниринге программного обеспечения, работы с ядром Windows, криптографической защиты исполняемых модулей. Оплата от 400$ за задачу.Системное программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно разобрать протокол P2P протокол для видеонаблюдения и сделать его описание – структура, поля, временные диаграммы. Подобные задания у нас возникают регулярно, ищем надежного партнера.Закрыт6 лет назад
Требуется реализовать двухстороннюю Синхронизацию Битрикс24 и Системы на Delphi: Карточка Клиента, Товары, Первичка (Счёт, Отгрузка, Акт). Оставляйте ваши контакты!Системное программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, интересует ряд доработок по данному сайту: https://stavki.blog/ Есть небольшой список по доработкам, но он не полный пока. Хотел бы узнать как у вас со временемЗакрыт6 лет назад
Ищем нескольких исполнителей.Необходимо создать по 1 тесту для каждого языка .Тест из 30 задач 3х уровней сложности. По 10 задач уровней Junior,Midle и Senior с 4 вариантами ответов в excel табличке с пометкой, какой правильный. ...Системное программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
INFUSEmedia is looking for Remote Lead Verification Specialist. Who we are? INFUSEmedia is a fully integrated, data-fueled, demand generation engine that offers a host of industry-leading solutions designed to help B2B organizations drive ...Системное программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Для университета нужен проект, собственно софт для показа майнинга на картах. Просто взять исходники любого нового майнинга с гитхаба и переделать его. Что нужно: Из предоставленных исходников софта вырезать все, что связано с ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
https://github.com/samhocevar/rinetdСуществует входящий поток сервера на ubuntu. Необходимо обрабатывать по событиям открытия сессии или другим событиям, таким образом, чтобы менялся входящий запрос, парсером или функцией заменялась часть блока, одна переменная ...Системное программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад