Написать скрипт

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт8 заявок183 просмотра

Необходимо написать скрипт, который с понедельника по пятницу до 11:00 и после 12:00 и с субботы по воскресенье до 10:00 и после 12:00 добавлял бы класс (.hide) к блоку  (.product_cat-zavtraki form.cart) 

6 лет назад
mixfightpride
Артур 
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров