Грузовое онлайн такси (сайт моб., приложение карты и тд)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт9 заявок629 просмотров

Как онлайн такси, только для грузовиков, т.е. есть 

Клиентский сайт + моб приложение (дублирующее) 

Водительский моб приложение + сайт  (дублирующее) 

Подробнее можно посмотреть по ссылке http://bit.ly/2Z8TJFx 

6 лет назад
stnkn
44 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров