Нужно сделать модуль Nginx

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Добрый день!Необходим подключаемый модуль Nginx Invisible captcha гугл:

  • В конфиге выставляем включен выключен, апи ключ домена, файл шаблона
  • Белый список юзер агентов и подсетей
При заходе юзера на сайт проксируемый через Nginx  должна происходить

проверка бот не бот и взависимости от % ботовости показываем галочку или

же пускаем немедлено на сайт

Nginx
6 лет назад
svolodimir
Владимир 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

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