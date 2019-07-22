Прошу откликнутьсяисполнителей готовых помочь решить проблему с скоростью загрузки всех страниц интернет-магазина.Сам сайт - https://fishing-farm.ruЕсли есть возможность,то прошу в сообщении указать конкретную стоимость за услугу!Схема следующая. Фиксируемскорость на сегодня. Оцениваем на какую можно выйти. ...
Нужно сделать модуль Nginx
Добрый день!Необходим подключаемый модуль Nginx Invisible captcha гугл:
- В конфиге выставляем включен выключен, апи ключ домена, файл шаблона
- Белый список юзер агентов и подсетей
проверка бот не бот и взависимости от % ботовости показываем галочку или
же пускаем немедлено на сайт
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