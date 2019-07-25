Как онлайн такси, только для грузовиков, т.е. есть Клиентский сайт + моб приложение (дублирующее) Водительский моб приложение + сайт (дублирующее) Подробнее можно посмотреть по ссылке http://bit.ly/2Z8TJFx
Разработать Телеграмм бота
Нужно разработать аналог: @Buddy_the_bot
Заявки фрилансеров
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