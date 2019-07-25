Написание потоков в Microsoft Flow

Ищем разработчика, кто сможет в Microsoft Flow писать нужные потоки. Сервисы, с которыми взаимодействует MSFlow в процессе работы (подразумевается, что нужно будет понимать, как отправлять и забирать оттуда данные)

1. Planfix

2. GetCourse

Есть ещё парочка другихсервисов, но туда лишь отправляются запросы от MSFlow, поэтому с ними всё очевидно будет. А из предоставленных выше – ещё и забираются данные порой.

В идеале ищем разработчика на+-4 часа в день (с очень оперативным реагированием на входящие запросы) на ближайшие 1-2 месяца на один конкретный проект, т.к. конкретного списка задач нет к реализации, задачи формируются очень быстро и так же быстро их надо выполнять и быть на связи с командой.

Желаемое время, в течение которого хочется видеть вас online для связи и решения вопросов:

Понедельник – пятница с 10 МСКдо 18 МСК

Если будет шире – отлично

Форматы финансовой компенсации

Обсуждаемо.

Вполне можемрассмотреть вариант фикс-ставки на месяц. А может и по задачам, если от вас будет реально оперативное реагирование на входящие запросы.

Следующий шаг с вашей стороны - сообщить о том, что вы хотели бы продолжить с нами уже более детальное общение

по данной проектной работе