Как онлайн такси, только для грузовиков, т.е. есть Клиентский сайт + моб приложение (дублирующее) Водительский моб приложение + сайт (дублирующее) Подробнее можно посмотреть по ссылке http://bit.ly/2Z8TJFx
Проект закрыт Дописать проект на yii2 , админка-автоматизация процессо
Дописать проект на yii2 , админка-автоматизация процессов.
В данный момент проект имеет основную структуру. (Админ панель / db / большая часть по функционалу)
Опыт разработки на PHP + MySQL от 5 лет, опыт работы с YII2, базовые знания работы с docker и git. Обязательны! примеры кода в своих проектах на github/gitlab/bitbucket или подобных хостингах кода.
1) Необходима доработка функционала, вникнуть в чужой код.
2) Изучить API площадки.
3) Доработать функционал по ТЗ.
Опыт в разработке систем с большим объёмом данных, знанием основ математики и статистики. (Обработка обширных статистических данных)
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