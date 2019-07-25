Проект закрыт Дописать проект на yii2 , админка-автоматизация процессо

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Закрыт1 заявка224 просмотра

Дописать проект на yii2 , админка-автоматизация процессов.  

В данный момент проект имеет основную структуру. (Админ панель / db / большая часть по функционалу)  

Опыт разработки на PHP + MySQL от 5 лет, опыт работы с YII2, базовые знания работы с docker и git. Обязательны! примеры кода в своих проектах на github/gitlab/bitbucket или подобных хостингах кода.  

1) Необходима доработка функционала, вникнуть в чужой код.  

2) Изучить API площадки.  

3) Доработать функционал по ТЗ.  

Опыт в разработке систем с большим объёмом данных, знанием основ математики и статистики. (Обработка обширных статистических данных)  

DockerGitMySQLPHPYii
6 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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