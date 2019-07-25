Необходимо написать постпроцессор SolidCam для Hurco VMX24
Локальная копия сайта с целью вывода его в Интернет
Необходимо дистанционно выполнить локальную копию (копию на локальном компьютере) действующего сайта. Провайдер выделил для этого "белый" статический IP c выходом в Интернет. После создания копии она должна заменить основной сайт, то есть будет работать по тому же домену, что и сейчас на хостинге, но уже с нашим IP.
Требуется на только установить и настроить сайт, но и прописать нужные порты для маршрутизатора и для того компьютера, на котором будет стоять жесткий диск с копией сайта.
От хостинга отключаемся в последующем. В Инет сайт будет выходить с локального компьютера.
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