Локальная копия сайта с целью вывода его в Интернет

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт3 заявки200 просмотров

Необходимо дистанционно выполнить локальную копию (копию на локальном компьютере) действующего сайта. Провайдер выделил для этого "белый" статический IP c выходом в Интернет. После создания копии она должна заменить основной сайт, то есть будет работать по тому же домену,  что и сейчас на хостинге, но уже с нашим IP. 

Требуется на только установить и настроить сайт, но и прописать нужные порты для маршрутизатора и для того компьютера, на котором будет стоять жесткий диск с копией сайта.

От хостинга отключаемся в последующем. В Инет сайт будет выходить с локального компьютера.

6 лет назад
nash44
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров