Консультация по C#

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Завершен3 заявки632 просмотра

Добрый день.

Требуется консультация по C#.

Установил visual studio, пытаюсь начать работать, но даже простой код не работает. См. лог-файл.

 Код такой:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows;

using System.Windows.Controls;

using System.Windows.Data;

using System.Windows.Documents;

using System.Windows.Input;

using System.Windows.Media;

using System.Windows.Media.Imaging;

using System.Windows.Navigation;

using System.Windows.Shapes;

namespace hello_world1

namespace HelloWorld

{

    class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Console.WriteLine("Hello, World!");

            Console.ReadKey();

        }

    }

}

6 лет назад
nvrabotaru
50 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

v_k_work
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6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
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v_k_work
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6 лет в сервисе
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6 лет назад