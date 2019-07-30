Консультация по C#

Для устройства, которое ведет учет посещений, нужно реализовать отправку смс-сообщений. Нужно определить, сколько будет стоить разработать такое ПО. Описать возможные варианты, как проще при помощи сервисов, программ или аппаратно реализовать такую функцию, например, отправлять сообщения ...