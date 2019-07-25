Разработать гуи приложение

Написать простую приложение-тулкит для виндоус с упором на дизайн винд 10

Само приложение имеет размер 1/4 от экрана, не разворачивается на полный экран

Внутри есть меню на 6-7 пунктов, на даном шаге упор над дизайном, по этому практически нет никакой

технической нагрузки – а просто меню-фейки для наглядного примера как будет все выглядеть.

Алерты в системные алеры. Попап окно ведущее на сторонний сайт. Немножко анимации.

Примеры тумблеров. переколючателей. алерт попап. Подробное описание при личном общении