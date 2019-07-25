Разработать гуи приложение

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Написать простую приложение-тулкит для виндоус с упором на дизайн винд 10 

Само приложение имеет размер 1/4 от экрана, не разворачивается на полный экран 

Внутри есть меню на 6-7 пунктов, на даном шаге упор над дизайном, по этому практически нет никакой  

технической нагрузки – а просто меню-фейки для наглядного примера как будет все выглядеть. 

Алерты в системные алеры. Попап окно ведущее на сторонний сайт. Немножко анимации. 

Примеры тумблеров. переколючателей. алерт попап. Подробное описание при личном общении 

6 лет назад
emelyanovdaniil
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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