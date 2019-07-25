Как онлайн такси, только для грузовиков, т.е. есть Клиентский сайт + моб приложение (дублирующее) Водительский моб приложение + сайт (дублирующее) Подробнее можно посмотреть по ссылке http://bit.ly/2Z8TJFx
Разработать гуи приложение
Написать простую приложение-тулкит для виндоус с упором на дизайн винд 10
Само приложение имеет размер 1/4 от экрана, не разворачивается на полный экран
Внутри есть меню на 6-7 пунктов, на даном шаге упор над дизайном, по этому практически нет никакой
технической нагрузки – а просто меню-фейки для наглядного примера как будет все выглядеть.
Алерты в системные алеры. Попап окно ведущее на сторонний сайт. Немножко анимации.
Примеры тумблеров. переколючателей. алерт попап. Подробное описание при личном общении
Заявки фрилансеров
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