Доработка приложения. Python + OpenCV

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен1 заявка250 просмотров

Требуется доработка приложения (face wrap) под наши нужды.

Исходники есть, требуется специалист именно по python и opencv.

OpenCVPython
6 лет назад
m2mstat
Иван 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
38 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

codeBitcode
Максим 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$1000
15 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

codeBitcode
Максим 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад