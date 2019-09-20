Python/PHP Software Engineer

Здравствуйте. Я веб разработчик класса middle, занимаюсь разработкой веб сайтов и веб приложений три года. Продолжаю обучаться современным паттернам в программировании, поэтому, можете быть уверены в том, что ваш сайт будет максимально оптимизированным и удобным для пользователей. Пользуюсь всеми современными системами разработки и коммуникации, выполняю работу по необходимому заказчику стеку.

Мои знания: HTML(+5), CSS(+3, +media queries), JavaScript(+jquery), Ajax; PHP, Python (3), Django Framework, Laravel Framework, Codeigniter; Английский, conversional.

Мои знания подтверждаются выполненными мной работами (портфолио, плюс по запросу предоставлю работу под стек).

Работаю по безопасной сделке, либо по предоплате 50%, либо по договору, либо почасово через сервис-гарант (hubstaff, к примеру).