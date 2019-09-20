codeBitcode

Максим codeBitcode

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Python/PHP Software Engineer

Здравствуйте. Я веб разработчик класса middle, занимаюсь разработкой веб сайтов и веб приложений три года. Продолжаю обучаться современным паттернам в программировании, поэтому, можете быть уверены в том, что ваш сайт будет максимально оптимизированным и удобным для пользователей. Пользуюсь всеми современными системами разработки и коммуникации, выполняю работу по необходимому заказчику стеку.

Мои знания: HTML(+5), CSS(+3, +media queries), JavaScript(+jquery), Ajax;  PHP, Python (3), Django Framework, Laravel Framework, Codeigniter; Английский, conversional.

Мои знания подтверждаются выполненными мной работами (портфолио, плюс по запросу предоставлю работу под стек).

Работаю по безопасной сделке, либо по предоплате 50%, либо по договору, либо почасово через сервис-гарант (hubstaff, к примеру).

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Отзывы заказчиков

alinkabrileva
Алина 
40 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$550
2 балла
6 лет назад
Сделать сайт под ключ
Настройка почты
Этот автор неумет качественно и согласно техническому заданию выполнять работу, не рекомендую,
m2mstat
Иван 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
38 отзывов(-1)
$1000
10 баллов
6 лет назад
Доработка приложения. Python + OpenCV
OpenCVPython
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