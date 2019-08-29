Собрать приложение такси под iOS по аналогии готовому Android

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт9 заявок310 просмотров

Вот ссылка на play market Бомбилы

API есть и нормально работает (PHP+MySQL)

нужно чтобы была версия под iOS

нужно дешево - работать буду с человеком который предложит минимальную цену.

AndroidiOSMySQLPHP
5 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

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