Разработка приложения для кассы ЭВОТОР

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки237 просмотров

Ищу разработчиков, способных сделать простое приложение для ЭВОТОР. Возможно сотрудничество в дальнейшем.

Задания выставляю для того, чтобы понять найду ли исполнителей тут, а про ТЗ и условиях расскажу уже в переписке

6 лет назад
guest_14845031655782
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров