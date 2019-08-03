Кластеризация пользователей

$766
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
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Кластеризация пользователей для ТВ-приложения.

Компания ZOOM TV ищет специалиста по машинному обучению.

ZOOM TV - это приложение для Smart TV, которое помогает смотреть только интересные передачи с помощью современных технологий отталкиваясь от персональных предпочтений клиента.

Задание:

Необходимо сгруппировать пользователей приложения по кластерам:

- какие каналы выбирают пользователи;

- в какое время высокая активность пользователей.

Данные для кластеризации предоставляются.

Требования:

- Опыт работы с подобными задачами от 2-х лет; 

- Знание английского языка не ниже Upper-Intermediate; 

- Удаленное место работы, полный рабочий день. 

Машинное обучение
6 лет назад
guest_15648122235938
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров