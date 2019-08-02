Функция дополненной реальности для мобильных устройств

Нам нужна помощь с разработкой AR функции для приложения. В чем заключается идея: Пользователь в приложении сможет найти другого пользователя с телефоном (друга) по геолокации (GPS координаты или как то по другому) при помощи AR. То-есть пользователь поднимает телефон, наводит на местность и он увидит плавающую булавку над своим другом. Важно, чтобы булавка не прыгала из стороны в стороны, а точно указывала на местоположение друга. Кто может справиться с данной задачей, прошу откликнуться для уточнения некоторых вопросов.

Спасибо!