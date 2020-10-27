Vladimir00794

Какой-либо эпитет, кроме как отличный, подобрать к данном заказчику мне будет довольно трудно. Задачи были поставлены четко, грамотно и структурировано, также был специально составлен целый отдельный документ с подробным техническим заданием, за это огромнейшая моя благодарность. Без каких-либо проблем обсуждались все рабочие моменты, Владимир прислушивался к моим словам, если вдруг что-то надо переделать, изменить, доработать, никогда не торопил, всегда относился по-человечески и даже по-дружески. Проверял работы быстро, также быстро давал отклик, детально расписывал, если что-то было сделано не так, никогда не ругался и не требовал. Оплата прошла сразу же, в срок, без проблем и нареканий. Все отлично! От себя еще могу добавить, что лично мне работа с Владимиром принесла огромное удовольствие, работать с ним было приятно, спокойно и однозначно ненапрасно, также я безмерно благодарен, что он выбрал меня в качестве исполнителя заказа и также стал моим первым клиентом на этом сервисе. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!