Vladimir00794

Требуется 3D аниматор для реализации 4 сцен в проекте Blender. Использовать анимации Mixamo. Бюджет ограничен, но качество должно быть высоким. Уникальные анимации с простыми движениями. Отклик для получения раскадровок и тайминга по анимациям.
- Анимация1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется доработать модуль меню для сайта на CMS Opencart. Необходимо реализовать уровни вложенности страниц, чтобы улучшить навигацию и структуру сайта. Ожидается качественная проработка функционала для удобства пользователей.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется модуль или обработчик для сайта на Opencart, который позволит публиковать изображения в формате Webp вместо jpg и png. Это необходимо для оптимизации загрузки сайта и улучшения его производительности.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать обработчик изображений для Opencart, который позволит загружать картинки и автоматически подстраивать их размер под заданные параметры для 7 модулей. Функционал должен включать автоматическую оптимизацию веса изображений и возможность настройки разрешения для каждого модуля отдельно. Часть функционала уже реализована, требуется доработка.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать три 3D модели для размещения в природной сцене: округлый воздушный шарик с изменяющимся цветом, звезда в виде шарика и деревянный предмет, который можно хватать. Деревянный предмет должен быть стилизован под натуральные материалы, с текстурой дерева и мха или лозы. Возможна доработка готовых ассетов. Более подробная информация предоставляется при отклике.3D-графика1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо доработать формы отправки на почту в CMS Opencart, чтобы информация корректно формировалась и отправлялась. Также требуется сделать формы более универсальными, позволяя присваивать различные формы кнопкам 'оставить заявку'. Подробное описание и правки доступны в документе.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо доработать админку Opencart, добавив текстовые поля с возможностью форматирования. Требуется реализовать отступы, списки и абзацы для удобного заполнения информации в некоторых модулях. Ожидается обсуждение стоимости с исполнителем.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется разработка мини-игры в формате дополненной реальности для браузера с использованием платформ, таких как Zappar AR и 8th Wall. Необходимо предоставить информацию о стоимости и сроках разработки аналога. Ожидается оформление подробного ТЗ и наличие опыта работы с AR.Разработка игр1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать 3D модель зуба с щеткой и создать 2 короткие анимации: вращение зуба и движение щетки. Модель и анимации должны быть в формате .glb для WebAR. Тайминг каждой анимации — несколько секунд, циклично. Уточнения по стоимости и срокам работы приветствуются.Анимация4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $16
Требуется доработка адаптивной верстки для нового сайта в соответствии с обновленными правками. Необходимо учесть все изменения и обеспечить корректное отображение на различных устройствах.HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется написание текста для сайта компании, занимающейся AR, VR, Web и другими технологиями. Необходимы объемы от 2000 до 5000 символов для различных страниц: главной, категорий, кейсов и о компании. В тексте следует отразить профессионализм компании, описание технологий и успешные кейсы. Подробное ТЗ будет предоставлено.Копирайтинг12 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо провести натяжку готовой верстки на CMS Opencart и доработать систему управления. Сайт будет блочным с возможностью конфигурации блоков на разных страницах. Предоставлено ТЗ и материалы для ознакомления. Ищем специалиста с опытом работы на Opencart, с портфолио. Обязательное заключение договора при предоплате.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт2 года назад
Ищем исполнителя для доработки адаптивной верстки сайта на платформе Opencart. Необходимо выполнить около 50 правок, от мелких до средних, код в хорошем состоянии. Подпишем NDA и предоставим ТЗ для ознакомления. Портфолио обязательно.HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется доработка VR приложения на Unity, работающего с HTC Vive Tracker. Необходимо улучшить функционал калибровки, добавить возможность выполнения упражнений в сидячем положении и вынести интерфейс калибровки на главный экран. Опыт работы с VR и контроллерами HTC Vive Tracker обязателен.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется разработать AR маску для интерактивного киоска, где пользователю накладывается рентгеновский снимок с анимацией. Включает таймер перед фотографированием и возможность отправки снимка на email. Основные элементы: рентгеновский снимок, анимации дыма и текст. Срок выполнения - до 6 сентября.Разработка игр2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется исполнитель для создания Web AR контента, включая дизайн UI, 3D моделирование (с использованием готовых ассетов) и программирование игровых механик. Контент будет опубликован на платформах, таких как 8th wall. Опыт в разработке дополненной реальности обязателен. Портфолио с аналогичными проектами необходимо для отклика.Разработка игр2 заявкиЗакрыт3 года назад
Приветствую! Требуется исполнитель для натяжки готовой верстки сайта на актуальный сайт (редизайн). Требуется добавление новых модулей в админке согласно новой верстке. Есть ТЗ. Цена договорная. Прошу вместе с откликами присылать примеры работ на OpenCart.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Анимация логотипа компании с применением 2D и 3D графики В отклике укажите, пожалуйста, критерии которые будут необходимы для просчета и несколько примеров ваших работ. Бюджет договорной.Анимация12 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется реализовать верстку для нового дизайна уже существующего сайта на OpenCart. Редизайн будет сделан дизайнером для 8 страниц сайта + всплывающие окна с отправкой заявок и тд. Задача исполнителя реализовать эти страницы с помощью ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт4 года назад
Нам нужна помощь с разработкой AR функции для приложения. В чем заключается идея: Пользователь в приложении сможет найти другого пользователя с телефоном (друга) по геолокации (GPS координаты или как то по другому) при помощи AR. ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад