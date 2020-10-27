Vladimir00794

Владимир Vladimir00794

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$151
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Разработка анимаций в blander

    Требуется 3D аниматор для реализации 4 сцен в проекте Blender. Использовать анимации Mixamo. Бюджет ограничен, но качество должно быть высоким. Уникальные анимации с простыми движениями. Отклик для получения раскадровок и тайминга по анимациям.

    Анимация объектовАнимация персонажейСоздание анимацийBlender
    Анимация1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка модуля меню CMS Opencart

    Требуется доработать модуль меню для сайта на CMS Opencart. Необходимо реализовать уровни вложенности страниц, чтобы улучшить навигацию и структуру сайта. Ожидается качественная проработка функционала для удобства пользователей.

    Доработка сайтовOpencart
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Добавить на сайт опенкарт обработчик изображений в Webp

    Требуется модуль или обработчик для сайта на Opencart, который позволит публиковать изображения в формате Webp вместо jpg и png. Это необходимо для оптимизации загрузки сайта и улучшения его производительности.

    Обработка изображенийРазработка модулейOpencart
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать обработчик изображений для Opencart

    Необходимо разработать обработчик изображений для Opencart, который позволит загружать картинки и автоматически подстраивать их размер под заданные параметры для 7 модулей. Функционал должен включать автоматическую оптимизацию веса изображений и возможность настройки разрешения для каждого модуля отдельно. Часть функционала уже реализована, требуется доработка.

    Opencart
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка 3D моделей

    Необходимо разработать три 3D модели для размещения в природной сцене: округлый воздушный шарик с изменяющимся цветом, звезда в виде шарика и деревянный предмет, который можно хватать. Деревянный предмет должен быть стилизован под натуральные материалы, с текстурой дерева и мха или лозы. Возможна доработка готовых ассетов. Более подробная информация предоставляется при отклике.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Доработка CMS Opencart

    Необходимо доработать формы отправки на почту в CMS Opencart, чтобы информация корректно формировалась и отправлялась. Также требуется сделать формы более универсальными, позволяя присваивать различные формы кнопкам 'оставить заявку'. Подробное описание и правки доступны в документе.

    Opencart
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать в CMS Opencart поля для заполнения текста

    Необходимо доработать админку Opencart, добавив текстовые поля с возможностью форматирования. Требуется реализовать отступы, списки и абзацы для удобного заполнения информации в некоторых модулях. Ожидается обсуждение стоимости с исполнителем.

    Opencart
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать мини-игру для Web AR

    Требуется разработка мини-игры в формате дополненной реальности для браузера с использованием платформ, таких как Zappar AR и 8th Wall. Необходимо предоставить информацию о стоимости и сроках разработки аналога. Ожидается оформление подробного ТЗ и наличие опыта работы с AR.

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать 3D модель и 2 коротких анимации

    Необходимо разработать 3D модель зуба с щеткой и создать 2 короткие анимации: вращение зуба и движение щетки. Модель и анимации должны быть в формате .glb для WebAR. Тайминг каждой анимации — несколько секунд, циклично. Уточнения по стоимости и срокам работы приветствуются.

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка адаптивной верстки для сайта

    $16

    Требуется доработка адаптивной верстки для нового сайта в соответствии с обновленными правками. Необходимо учесть все изменения и обеспечить корректное отображение на различных устройствах.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Написание текста для готового сайта

    Требуется написание текста для сайта компании, занимающейся AR, VR, Web и другими технологиями. Необходимы объемы от 2000 до 5000 символов для различных страниц: главной, категорий, кейсов и о компании. В тексте следует отразить профессионализм компании, описание технологий и успешные кейсы. Подробное ТЗ будет предоставлено.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Натяжка верстки на CMS Opencart и доработка CMS

    Необходимо провести натяжку готовой верстки на CMS Opencart и доработать систему управления. Сайт будет блочным с возможностью конфигурации блоков на разных страницах. Предоставлено ТЗ и материалы для ознакомления. Ищем специалиста с опытом работы на Opencart, с портфолио. Обязательное заключение договора при предоплате.

    Opencart
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработать адаптивную верстку сайта для последующей натяжки на OC

    Ищем исполнителя для доработки адаптивной верстки сайта на платформе Opencart. Необходимо выполнить около 50 правок, от мелких до средних, код в хорошем состоянии. Подпишем NDA и предоставим ТЗ для ознакомления. Портфолио обязательно.

    Opencart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Доработка VR приложения работающего с HTC Vive Tracker

    Требуется доработка VR приложения на Unity, работающего с HTC Vive Tracker. Необходимо улучшить функционал калибровки, добавить возможность выполнения упражнений в сидячем положении и вынести интерфейс калибровки на главный экран. Опыт работы с VR и контроллерами HTC Vive Tracker обязателен.

    Unity
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка AR маски для интерактивного киоска с рассылкой

    Требуется разработать AR маску для интерактивного киоска, где пользователю накладывается рентгеновский снимок с анимацией. Включает таймер перед фотографированием и возможность отправки снимка на email. Основные элементы: рентгеновский снимок, анимации дыма и текст. Срок выполнения - до 6 сентября.

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка WEB AR контента

    Ищется исполнитель для создания Web AR контента, включая дизайн UI, 3D моделирование (с использованием готовых ассетов) и программирование игровых механик. Контент будет опубликован на платформах, таких как 8th wall. Опыт в разработке дополненной реальности обязателен. Портфолио с аналогичными проектами необходимо для отклика.

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Натяжка готовой верстки на Opencart

    Приветствую! Требуется исполнитель для натяжки готовой верстки сайта на актуальный сайт (редизайн). Требуется добавление новых модулей в админке согласно новой верстке. Есть ТЗ. Цена договорная. Прошу вместе с откликами присылать примеры работ на OpenCart.

    Opencart
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Анимация логотипа для видеороликов с применением 2D и 3D графики

    Анимация логотипа компании с применением 2D и 3D графики В отклике укажите, пожалуйста, критерии которые будут необходимы для просчета и несколько примеров ваших работ. Бюджет договорной.

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка для нового дизайна сайта на OpenCart

    Требуется реализовать верстку для нового дизайна уже существующего сайта на OpenCart. Редизайн будет сделан дизайнером для 8 страниц сайта + всплывающие окна с отправкой заявок и тд. Задача исполнителя реализовать эти страницы  с помощью ...

    Opencart
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Функция дополненной реальности для мобильных устройств

    Нам нужна помощь с разработкой AR функции для приложения. В чем заключается идея: Пользователь в приложении сможет найти другого пользователя с телефоном (друга) по геолокации (GPS координаты или как то по другому) при помощи AR. ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

Jknb1
Данил 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
2 года назад
Разработка 3D моделей
Владимир отличный заказчик! Задача была поставлена максимально подробно, с таблицами, ссылками на примеры. По коммуникации тоже ни каких проблем не было- либо спит, либо моментально отвечает. Всем рекомендую!
Все выполнено быстро и качественно. Задача была небольшая, но все же по соотношению стоимости и времени работы все было идеально. Рекомендую к сотрудничеству с исполнителем. Надеюсь еще получится совместно поработать над другими задачами.
Ответный отзыв
word1ess
Антон 
23 года
2 года в сервисе
Был
12 дней назад
$16
10 баллов
2 года назад
Доработка адаптивной верстки для сайта
Работаю с Владимиром 2 раз и работать одно удовольствие. Отличная коммуникация, быстрая оплата, легко найти общий язык - всегда есть место для креатива мне, как разработчику, где это может потребоваться. Четкое ТЗ, прописанное в таблице вместе с графическим представлением. Прекрасный заказчик!
Повторно обратился к Антону по доработке верстки сайта. Все выполнено быстро, в рамках договоренностей. Работы сделаны с учетом скидки, так как уже работали, что не может не радовать. Считаю необходимым оставить повторный отзыв, что бы специалист поднялся в рейтинге и мог помочь другим Заказчикам. Еще раз спасибо!
Ответный отзыв
word1ess
Антон 
23 года
2 года в сервисе
Был
12 дней назад
$115
10 баллов
2 года назад
Доработать адаптивную верстку сайта для последующей натяжки на OC
Opencart
Какой-либо эпитет, кроме как отличный, подобрать к данном заказчику мне будет довольно трудно. Задачи были поставлены четко, грамотно и структурировано, также был специально составлен целый отдельный документ с подробным техническим заданием, за это огромнейшая моя благодарность. Без каких-либо проблем обсуждались все рабочие моменты, Владимир прислушивался к моим словам, если вдруг что-то надо переделать, изменить, доработать, никогда не торопил, всегда относился по-человечески и даже по-дружески. Проверял работы быстро, также быстро давал отклик, детально расписывал, если что-то было сделано не так, никогда не ругался и не требовал. Оплата прошла сразу же, в срок, без проблем и нареканий. Все отлично! От себя еще могу добавить, что лично мне работа с Владимиром принесла огромное удовольствие, работать с ним было приятно, спокойно и однозначно ненапрасно, также я безмерно благодарен, что он выбрал меня в качестве исполнителя заказа и также стал моим первым клиентом на этом сервисе. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Очень было приятно работать с Антоном. Быстро нашли общий язык, не было моментов с подвохом и каких-либо недопониманий. Передал задание, Антон выполнял, попутно обсуждали моменты по реализации. В процессе работы оставлял комментарии как лучше реализовать или как реализовано не очень, что считаю плюсом в работе, так как есть стороннее мнение. Другой подрядчик мог просто сделать то что указанно в задании абсолютно обезличенно. Считаю что Антон сделал даже больше, чем требовалось. Ошибки исправлялись быстро, обратная связь также была на уровне, каких-либо споров насчет интерпретации найденных ошибок не было, что говорит о большой ответственности. В последнее время не везло с подрядчиками по верстке, в следствии, чего и искал нового подрядчика для правки недоработанной верстки. Очень рад, что остановился на выборе Антона. Сейчас решили еще доработать верстку, обратился повторно к Антону. Как итог исполнителя к работе рекомендую, всегда сможете договориться о хороших условия и качественном результате работы.
Ответный отзыв