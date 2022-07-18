Требуется разработать концепт социальной MMO RPG на Unreal Engine для представления на кикстартере. Ожидаем ответы на вопросы о вашем стеке, уровне и времени, которое вы можете выделить на проект. Подробное ТЗ будет предоставлено выбранным кандидатам.
Разработка WEB AR контента
Требуется исполнитель для разработки Web AR контента под ключ.
Разработка дизайна UI+ 3D моделирование (можно брать готовые ассеты, не нужна уникальность) + програмирование механик игры.
Приложение для Web.
На данном этапе не интересует разработка приложения, только разработка контента и его публикация в сторонних ресурсах 8th wall и аналоги - это обсуждаемо.
Аналог игры по ссылке, все тоже самое только вместо щита для кольца будет плазменный TV - https://www.youtube.com/watch?v=hJVP1uHpe2Q
Контент будет работать от 1 до 3-х месяцев.
При отклике прошу направить ссылку на портфолио с аналогичными работами сс доп. реальностью. В ответ вышлю более подробное описание.
Заявки фрилансеров
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