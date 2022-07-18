Требуется исполнитель для разработки Web AR контента под ключ.

Разработка дизайна UI+ 3D моделирование (можно брать готовые ассеты, не нужна уникальность) + програмирование механик игры.

Приложение для Web.

На данном этапе не интересует разработка приложения, только разработка контента и его публикация в сторонних ресурсах 8th wall и аналоги - это обсуждаемо.

Аналог игры по ссылке, все тоже самое только вместо щита для кольца будет плазменный TV - https://www.youtube.com/watch?v=hJVP1uHpe2Q

Контент будет работать от 1 до 3-х месяцев.

При отклике прошу направить ссылку на портфолио с аналогичными работами сс доп. реальностью. В ответ вышлю более подробное описание.