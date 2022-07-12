Нужно создать игру похожую на елден ринг и берсерк.

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт6 заявок442 просмотра

должна быть норм графика. игра должна быть сложжной и сюжет должен быть минимум 2 часа

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