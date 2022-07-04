Разработать игру на языке Python с возможностью игры для 1-2 игроков. Игра включает три фазы: постройка поля, размещение кругов и деление. Необходимо реализовать алгоритм для компьютера, который просчитывает оптимальные стратегии размещения и деления, чтобы выигрывать. Критерий приемки - компьютер должен обыграть заказчика в 7 из 10 игр.
Супер марио в visual studio
Нужно создать игру Супер марио (плотформер) в visual studio с++ и описать созданный код
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