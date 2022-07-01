Разработать игру на языке Python с возможностью игры для 1-2 игроков. Игра включает три фазы: постройка поля, размещение кругов и деление. Необходимо реализовать алгоритм для компьютера, который просчитывает оптимальные стратегии размещения и деления, чтобы выигрывать. Критерий приемки - компьютер должен обыграть заказчика в 7 из 10 игр.
Разработка игры для Steam
Что нужно:
1. Разработать приложение для стим на Unity по данному примеру: https://store.steampowered.com/app/1654190/Spin_City/
2. В приложении несколько мини-игр связанных так или иначе с казино. Вы можете придумать свои мини-игры внутри самой игры.
3. После пребывания некоторого времени в игре должно появляться сообщение как показано на первом скрине. При согласии пользователя, должен происходить редирект на оффер настоящего казино
Мы предоставим весь дизайн по вашему ТЗ. Главное, что бы весь функционал работал исправно и все было красиво сделано как на примере. Пишите в телеграм. Создадим чат, обговорим условия работы и оплату за заказ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Разработка игр2 исполнителяЗакрыт3 года назад
- $50
Необходимо подключить AppsFlyer к Unity приложению для отслеживания ключевых событий, таких как депозит, регистрация и page view. Unity приложение выступает в качестве заглушки, что позволяет минимизировать затраты. Опыт работы с гемблинг-тематикой будет преимуществом.Разработка игр2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется разработчик для создания детской web 3 игры для сайта. Необходимо разработать интерактивный и увлекательный игровой опыт, адаптированный для детей. Укажите технологии, которые будут использованы, и особенности игры.Разработка игр10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка клона мобильной игры для платформ GP и iOS. Важно, чтобы все графические элементы, включая фон и кристаллы, были уникальными и отличались от оригинала. Необходимо обеспечить оригинальность дизайна и соблюдение всех требований к функционалу игры.Разработка игр5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать и интегрировать скрипты для сборки Lineage 2. Скрипты должны добавлять функции, доступные при покупке премиум аккаунта. Исходные коды отсутствуют, необходимо создать функционал с нуля.Разработка игр2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется оформление YouTube-канала, включая создание главной обложки и аватара в стиле игр DayZ, RL и CS GO. Необходимо учесть стилистику и элементы этих игр для привлечения аудитории.Разработка игр5 заявокЗакрыт3 года назад
Разработать мод для игры Lords of Shadow 2, который позволит перенести персонажа Алукарда из дополнения в основную кампанию. Необходимо сохранить мувсет и дерево прокачки, а магические силы Дракулы оставить, чтобы обеспечить проходимость игры. Альтернативный вариант - добавить возможность переключения между персонажами в процессе прохождения.Разработка игр1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется разработать 3D-игру в Unity, представляющую собой лабиринт с тремя уровнями. Игра должна включать злодеев и различные препятствия, создавая интересный игровой процесс. Ожидается проработка игрового дизайна и механик для увлекательного взаимодействия с игроками.Разработка игр11 заявокЗакрыт3 года назад
Небольшой стартап ищет дизайнера для создания 10 игровых карточек для коллекционной карточной игры в стиле Хартстоун. Оплата составляет 10 долларов за 10 карточек. Если сотрудничество будет успешным, потребуется нарисовать около тысячи карт. Условия оплаты — оклад или доля в стартапе, по договоренности.Разработка игр3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $10
Создание мобильной игры в стиле Марио для дня рождения с главным героем в виде вашего друга. Игра должна быть бесконечной, с возможностью набора рекордов и сбором монет. Добавление врагов, а также озвучка, основанная на присланных голосовых записях вашего друга. Ожидается простой и увлекательный геймплей.Разработка игр15 заявокЗакрыт3 года назад