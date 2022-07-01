Что нужно:

1. Разработать приложение для стим на Unity по данному примеру: https://store.steampowered.com/app/1654190/Spin_City/

2. В приложении несколько мини-игр связанных так или иначе с казино. Вы можете придумать свои мини-игры внутри самой игры.

3. После пребывания некоторого времени в игре должно появляться сообщение как показано на первом скрине. При согласии пользователя, должен происходить редирект на оффер настоящего казино

Мы предоставим весь дизайн по вашему ТЗ. Главное, что бы весь функционал работал исправно и все было красиво сделано как на примере. Пишите в телеграм. Создадим чат, обговорим условия работы и оплату за заказ.