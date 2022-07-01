Игры под ключ

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт8 заявок874 просмотра

Доброго дня.

Имеется список игр:

1. Крестики - нолики

2. 2048

3. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.slippy.linerusher подобные но без адской рекламы

4. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.IEC.gang.clash как и п3

5. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.centurygames.idlecourier и подобные игры

6. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kolibrigames.idlerestauranttycoon как п 5

7. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prineside.tdi2

8. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xmonetize.quizzland

9. Тетрис. Возможно как эмулятор старого тетриса.

10. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TechTreeGames.TheTower

11. https://play.google.com/store/apps/details?id=altergames.intellect_battle

12. https://play.google.com/store/apps/details?id=net.alexplay.petroleum_tycoon

13. https://play.google.com/store/apps/details?id=air.bg.lan.Monopoli только в нормальном виде, монополия https://monolife.ru/

14. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orangeapps.piratetreasure

15. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nixgames.reaction

16. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.celticspear.matches

17. https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.aifactory.chessfree

18. https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.aifactory.gofree

19. https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.aifactory.tictactoefree

20. https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.aifactory.checkersfree

21. https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.aifactory.moveitfree

22. https://play.google.com/store/apps/dev?id=7906675825742087969

23. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.speedreading.alexander.speedreading

24. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.memorylite

25. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.notdoppler.earntodie2

26. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ninjagames.hill

27. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cooyostudio.marble.blast

28. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linkdesks.bubblegames.bubbleshooter

29. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bricks.wall.balls.shooter

30. https://shara-games.ru/sokrovishha-montesumy/696-sokrovishha-montesumy.html

31. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.galaxy.invaders.spacecraft

Креатив и самовыражение приветствуется.

Из этого списка нужно выделить какие игры проще в реализации за 1 месяц.

Дать список игр, которые Вы сможете сделать за 1 месяц, остальные дать понимание какие можно будет сделать за второй и т.д.

Те игры, которые требуют нескольких месяцев работы выделяем отдельно и реализуем после разработки простых.

Эти игры должны быть парированы на Android и PC, для PC пишем свой лаунчер, сервер для хранения и обновления имеется на базе CentOS + ISP.

В качестве сервера для мультиплеерных игр разрабатываем свою серверную часть, чтобы не зависеть от возможных санкций.

Итак:

1. Жду предложения по играм под ключ из списка за 1 месяц.

Сейчас за 1 месяц нужно сделать максимум простых не мультиплеерных игр с сохранением в БД результатов и авторизацией (ПО ЖЕЛАНИЮ) через email, яндекс, вк, одноклассники, майл.ру, google, epic, steam.

Так же в предложении информация о том на базе какого движка будет идти разработка простых игр. Приоритет Unity и Unreal.

Визуал https://play-lh.googleusercontent.com/NCZ7afcgJXghEvrIwasqV6koGbuQkZYmHyra0bAFn5gxAFlB_sKDW3-781bf0wV0sAo=w2560-h1440-rw примерно в такой стилистике если используются 3Д или спрайты под 3д.

Для 2д https://play-lh.googleusercontent.com/8KU1FWomlFIoWyXTJoRnO3bljI4dtU8AZGNY5g8VkX4pN0eXSkiOaWPnnYqFOcUzLfc=w2560-h1440-rw приятный вид.

Такие игры как крестики-нолики на старте используем простой тетрадный дизайн или дизайн на стене с мелом. Возможно оба с возможностью переключения.

2. График по след. месяцам после простых игр и предложения по ним. Можно через несколько дней после п. 1 чтобы уже быстрее начинать делать простые игры.

При сдачи проекта мы получаем:

1. Все исходники проекта и всех материалов.

2. Готовы файлы для импорта в маркетплейсы такие как Goole play, steam и epic, epic, steam.

AndroidCentOSUnity
3 года назад
weblancerrave
Александр 
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