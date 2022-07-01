Разработать игру на языке Python с возможностью игры для 1-2 игроков. Игра включает три фазы: постройка поля, размещение кругов и деление. Необходимо реализовать алгоритм для компьютера, который просчитывает оптимальные стратегии размещения и деления, чтобы выигрывать. Критерий приемки - компьютер должен обыграть заказчика в 7 из 10 игр.
Игры под ключ
Доброго дня.
Имеется список игр:
1. Крестики - нолики
2. 2048
3. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.slippy.linerusher подобные но без адской рекламы
4. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.IEC.gang.clash как и п3
5. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.centurygames.idlecourier и подобные игры
6. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kolibrigames.idlerestauranttycoon как п 5
7. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prineside.tdi2
8. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xmonetize.quizzland
9. Тетрис. Возможно как эмулятор старого тетриса.
10. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TechTreeGames.TheTower
11. https://play.google.com/store/apps/details?id=altergames.intellect_battle
12. https://play.google.com/store/apps/details?id=net.alexplay.petroleum_tycoon
13. https://play.google.com/store/apps/details?id=air.bg.lan.Monopoli только в нормальном виде, монополия https://monolife.ru/
14. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orangeapps.piratetreasure
15. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nixgames.reaction
16. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.celticspear.matches
17. https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.aifactory.chessfree
18. https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.aifactory.gofree
19. https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.aifactory.tictactoefree
20. https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.aifactory.checkersfree
21. https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.aifactory.moveitfree
22. https://play.google.com/store/apps/dev?id=7906675825742087969
23. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.speedreading.alexander.speedreading
24. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.memorylite
25. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.notdoppler.earntodie2
26. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ninjagames.hill
27. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cooyostudio.marble.blast
28. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linkdesks.bubblegames.bubbleshooter
29. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bricks.wall.balls.shooter
30. https://shara-games.ru/sokrovishha-montesumy/696-sokrovishha-montesumy.html
31. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.galaxy.invaders.spacecraft
Креатив и самовыражение приветствуется.
Из этого списка нужно выделить какие игры проще в реализации за 1 месяц.
Дать список игр, которые Вы сможете сделать за 1 месяц, остальные дать понимание какие можно будет сделать за второй и т.д.
Те игры, которые требуют нескольких месяцев работы выделяем отдельно и реализуем после разработки простых.
Эти игры должны быть парированы на Android и PC, для PC пишем свой лаунчер, сервер для хранения и обновления имеется на базе CentOS + ISP.
В качестве сервера для мультиплеерных игр разрабатываем свою серверную часть, чтобы не зависеть от возможных санкций.
Итак:
1. Жду предложения по играм под ключ из списка за 1 месяц.
Сейчас за 1 месяц нужно сделать максимум простых не мультиплеерных игр с сохранением в БД результатов и авторизацией (ПО ЖЕЛАНИЮ) через email, яндекс, вк, одноклассники, майл.ру, google, epic, steam.
Так же в предложении информация о том на базе какого движка будет идти разработка простых игр. Приоритет Unity и Unreal.
Визуал https://play-lh.googleusercontent.com/NCZ7afcgJXghEvrIwasqV6koGbuQkZYmHyra0bAFn5gxAFlB_sKDW3-781bf0wV0sAo=w2560-h1440-rw примерно в такой стилистике если используются 3Д или спрайты под 3д.
Для 2д https://play-lh.googleusercontent.com/8KU1FWomlFIoWyXTJoRnO3bljI4dtU8AZGNY5g8VkX4pN0eXSkiOaWPnnYqFOcUzLfc=w2560-h1440-rw приятный вид.
Такие игры как крестики-нолики на старте используем простой тетрадный дизайн или дизайн на стене с мелом. Возможно оба с возможностью переключения.
2. График по след. месяцам после простых игр и предложения по ним. Можно через несколько дней после п. 1 чтобы уже быстрее начинать делать простые игры.
При сдачи проекта мы получаем:
1. Все исходники проекта и всех материалов.
2. Готовы файлы для импорта в маркетплейсы такие как Goole play, steam и epic, epic, steam.
Заявки фрилансеров
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