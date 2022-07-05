Создать игру для мобильных

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт19 заявок411 просмотров

Здравствуйте. Имеется только идея. Нужен сотрудник или сотрудники для старта игры с нуля. Есть задумки по нескольким играм. По большому счету все похожее на что-то, что или уже есть или ушло с рынка. 

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