Разработка UX и макетов экранов для мобильной игры

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Закрыт3 заявки305 просмотров

Добрый вечер. Хочу предложить работу над разработкой UX и макетов экранов (UI будет делать другой специалист).

Совместно с геймдизайнером нашей студии требуется разработать логику экранов и UX игры Bearverse.

Игра - командный батлер, где игроку предстоит комбинировать способности и аттрибуты персонажей для успешного прохождения уровней.

Персонажи - медведи из 11 кланов и 6 классов.

Концепт док (устарел для деталей, но для ознакомления с нарративом и основной механикой подойдет):

https://docs.google.com/presentation/d/1H-qaOBLS5-0lHoVkILy7IC8uH7jYuY3GMn-HLH_JN4k/edit?usp=sharing

Наработки/наброски по UX:

https://www.figma.com/file/H7FEhD0dBIjmChkkCW2mg9

Демо версия игры (играть через BlueStack):

https://bearverse.com/demo

Прошу указать в отклике сколько выпущенных игр используют ваш UX (макеты экранов). Именно наличие релевантного опыта - определяющий фактор в выборе исполнителя.

3 года назад
ekitkin
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