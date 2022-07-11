Ищем разработчиков для создания простых игр под ключ за 1 месяц. Включает игры из списка, таких как крестики-нолики, 2048 и другие. Игры должны быть доступны на Android и PC с возможностью авторизации и сохранением результатов. Предпочтительные движки: Unity и Unreal. Ожидаем график разработки и информацию о технологиях. Все исходники и файлы для маркетплейсов должны быть предоставлены по завершению проекта.