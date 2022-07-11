Разработка UX и макетов экранов для мобильной игры
Добрый вечер. Хочу предложить работу над разработкой UX и макетов экранов (UI будет делать другой специалист).
Совместно с геймдизайнером нашей студии требуется разработать логику экранов и UX игры Bearverse.
Игра - командный батлер, где игроку предстоит комбинировать способности и аттрибуты персонажей для успешного прохождения уровней.
Персонажи - медведи из 11 кланов и 6 классов.
Концепт док (устарел для деталей, но для ознакомления с нарративом и основной механикой подойдет):
https://docs.google.com/presentation/d/1H-qaOBLS5-0lHoVkILy7IC8uH7jYuY3GMn-HLH_JN4k/edit?usp=sharing
Наработки/наброски по UX:
https://www.figma.com/file/H7FEhD0dBIjmChkkCW2mg9
Демо версия игры (играть через BlueStack):
Прошу указать в отклике сколько выпущенных игр используют ваш UX (макеты экранов). Именно наличие релевантного опыта - определяющий фактор в выборе исполнителя.
Заявки фрилансеров
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