Разработать игру на языке Python с возможностью игры для 1-2 игроков. Игра включает три фазы: постройка поля, размещение кругов и деление. Необходимо реализовать алгоритм для компьютера, который просчитывает оптимальные стратегии размещения и деления, чтобы выигрывать. Критерий приемки - компьютер должен обыграть заказчика в 7 из 10 игр.
Игру в Roblix
Нужна игра по мотивам "Potion Craft" но с добавлением открытого мира в виде площадки для трейдеров, обновления костра по системе валют и по донату, добавления множества редких зельей которые возможно получить при особой комбинации или по теории вероятности
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